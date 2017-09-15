Парвина Саидова, таджикская модель и актриса, записала свою первую песню «Алладин». Клип на песню был размещен в интернете пару дней назад.

По словам продюсера и исполнителя Бехруза Зеварова, на официальном канале которого в Youtube, выложен клип, это первый опыт Парвины в качестве исполнительницы. Ранее Парвина снялась в нескольких клипах на песни Бехруза Зеварова.

Автор музыки и слов песни «Алладин» Роберт Мирзоян, клип снимал узбекский режиссер Едгор Насыров.

В августе стало известно, что 28-летняя таджикская модель и актриса, обладательница титула Missis International-2016 (Астана) и Top Model-2016 (Одесса), мать пятерых детей Парвина Саидова вышла замуж.

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