Госдепартамент США предупредил соотечественников о террористической угрозе по всему миру. Дипломаты призвали американцев сохранять бдительность.

Гражданам США предлагается изучить перед поездками информацию о странах на сайте госдепартамента, а также подписаться на специальную программу, позволяющую направлять им сообщения и выявлять их место нахождения в случае чрезвычайных ситуаций, передает РИА "Новости".

"Террористические группировки вроде "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*, а также их сторонники, намерены атаковать американских граждан, где бы они ни находились. Экстремисты могут применять обычные или не относящиеся к обычным виды вооружений для нападений на американских граждан или на частные интересы", - предупреждают дипломаты.

Наибольшей опасности подвергаются спортивные соревнования, политические митинги, демонстрации, различные празднования, гостиницы, школы, клубы, рестораны, парки, религиозные места, торговые центры, туристические достопримечательности, аэропорты и другие транспортные узлы.

"Поскольку теракты, политические перевороты и акты насилия зачастую происходят без предупреждений, гражданам США рекомендуется поддерживать высокий уровень бдительности и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей безопасности во время путешествий", - говорится в предупреждении. Ранее подобное уведомление Госдеп выпустил в начале марта нынешнего года.

Помимо прочего, подчеркивается, что американские граждане не должны отправляться в любую страну для участия в вооруженном конфликте. В Госдепартаменте в этой связи напомнили, что "борьба на стороне террористической группировки или предоставление ей поддержки может рассматриваться как материальная поддержка терроризма, что является серьезным преступлением, которое может привести к тюремному заключению и крупному штрафу".

В предупреждении указан ряд стран, в отношении которых для американцев действуют предупреждения об опасности поездок. В их числе Украина, Турция, КНДР, Иран, Египет, Афганистан и многие другие.

