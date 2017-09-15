Северная Корея ранним утром в пятницу запустила очередную ракету. Жителей северо-востока Японии призвали укрыться в связи с этим испытанием, пишет сегодня newsru.com.

Параметры запуска уточняются: известно, что ракета пролетела над территорией Японии и упала в море. В Пентагоне позже заявили, что Пхеньян запустил еще одну ракету средней дальности.

О запуске ракеты из района Пхеньяна сообщает Reuters со ссылкой на информацию Комитета начальников штабов Южной Кореи. Полетела она в восточном направлении - то есть в сторону японского побережья.

В Японии после запуска сработала система оповещения. Глава Пентагона Джеймс Мэттис позже заявил, что миллионы японцев вынуждены были "искать укрытие". Однако Reuters свидетельствует, что, несмотря на полученные на смартфоны оповещения и трансляцию предупреждений по ТВ, жители Хоккайдо, как обычно, направились на работу.

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информацию вооруженных сил передало, что ракета (пока неустановленного типа) пролетела 3700 км и достигала максимальной высоты полета в 770 км.

Как и во время предыдущего испытания, выпущенная ракета пролетела над территорией Японии, не причинив ущерба воздушным и морским судам. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Телеканал NHK сообщил, что ракета пролетела над северной частью Японии и упала в Тихий океан в 2 тыс. километрах от мыса Эримо на острове Хоккайдо.

По данным телеканала, японское правительство проведет утром заседание совета нацбезопасности.

Южная Корея запустила две баллистические ракеты в ответ на пуск со стороны КНДР

Как стало известно, южнокорейские военные в пятницу запустили две баллистические ракеты "Хёнму-2" в ответ на очередные испытания в КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

"Пуски были произведены из района, прилегающего к западной части межкорейской границы, спустя шесть минут после взлета северокорейской ракеты", - отмечается в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Как отчитались в Сеуле, одна из ракет "Хёнму-2" пролетела 250 км и точно поразила цель, расположенную на удалении 250 км в Японском море. На таком же расстоянии от района проведения учений находится международный аэропорт Пхеньяна - Сунан, из района которого был осуществлен запуск. Пуск второй южнокорейской ракеты был неудачным, она упала в море вскоре после взлета.

В Минобороны подчеркнули, что ответные пуски были произведены в момент, пока северокорейская ракета еще находилась в полете. "Это свидетельствует о возможностях немедленного ответа Сеула на провокации Севера ", - отмечается в сообщении.

В свою очередь президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал невозможным ведение диалога с КНДР и пригрозил ее полным уничтожением. Об этом лидер страны заявил в ходе заседания в Сеуле Совета национальной безопасности. "В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника (США), мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить (Север) до такой степени, что он никогда не сможет оправиться", - отметил президент.

Слабость санкций и ответ Ким Чен Ына

Ракетный запуск можно рассматривать как реакцию КНДР на новые санкции, принятые Совбезом ООН в понедельник. Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Также были введены ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.

Кроме того, резолюция запрещает странам-членам ООН выдавать разрешение на работу для граждан КНДР за исключением случаев, когда речь идет о гуманитарной помощи или программах по денуклеаризации.

С учетом того, что в процессе обсуждения шла речь о полном запрете импорта нефти в Северную Корею, многие наблюдатели сочли санкции излишне мягкими. Особенно с учетом того, что они стали реакцией на мощнейшее ядерное испытание КНДР. В Пхеньяне после взрыва 3 сентября объявили об успешном испытании водородной бомбы.

