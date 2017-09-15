Жители Узбекистан и Таджикистан признаны наиболее щедрыми в Центральной Азии, а самыми скупыми из центральноазиатов оказались жители Казахстана.

Британский благотворительный фонд Charity Aid Foundation восьмой год подряд публикует Мировой рейтинг благотворительности (World Giving Index 2017), в котором Таджикистан за год поднялся сразу на 34 позиций.

Глобальный рейтинг благотворительности составлен по данным опроса компании Gallup, который проводился в течение года в 139 странах.

Место страны в рейтинге зависит от среднего значения по трем показателям: денежные пожертвования в благотворительные организации; работа в качестве волонтера; оказание помощи нуждающемуся незнакомому человеку.

Таджикистан в нынешнем рейтинге занимает 50-е место. В прошлогоднем рейтинге наша республика находился на 84-м месте, а годом ранее – на 74-м месте.

Среди стран Центральной Азии в этом году наиболее высокая позиция у Узбекистана – 38-е место. Туркменистан занимает 69-е место, Кыргызстан – 85-е, а Казахстан – 87-е место.

Россия в рейтинге расположилась на 124-м месте, Афганистана – на 89-м, Азербайджан – 126-м, Армения – на 122, Грузия – на 135 месте.

Лидирует в рейтинге третий год подряд Мьянма. В докладе указывается, что в Мьянме в основном жертвуют деньги монахам: им дают небольшие суммы, но население делает пожертвования очень часто, сообщает Ca-news.org. В этой стране население придерживается школы буддизма под названием «Теравада». Она поощряет пожертвования тем, кто ведет монашеский образ жизни. Эта практика известна как Сангхи Дана. Благотворительность таким образом несет значительный религиозный смысл и маленькие частые акты благотворительности являются для жителей Мьянмы нормой.

В десятку наиболее щедрых стран мира также вошли Индонезия, Кения, Новая Зеландия, США, Австралия, Ирландия, ОАЭ и Нидерланды.

Последнее место в рейтинге занимает Йемен, который лишь немного уступает Китаю, Латвии и Марокко.

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