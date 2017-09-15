Торжественное открытие Дней таджикской культуры в Узбекистане состоится 10 октября в Государственном академическом большом театре им. Алишера Навои в Ташкенте.

Дни таджикской культуры в Узбекистане продлятся до 14 октября. В этот раз таджикские творческие коллективы выступят только на сценах Ташкента. Выступление таджикских артистов в других регионах Узбекистана пока не запланировано, сообщил «АП» источник в правительстве страны.

Список таджикской делегации, которая представит культуру Таджикистана, пока находится на стадии согласования.

В последний раз Дни таджикской культуры в Узбекистане проходили в 1997 году.

В мае этого года впервые за годы независимости в Таджикистане прошли Дни культуры Узбекистана. Тогда приехали 55 артистов и музыкантов. Среди них — народные артисты Узбекистана Гуломжон Якубов и Махмуд Номозов, заслуженный артист Узбекистана Собиржон Муминов, певица Севинч Муминова, лауреаты премии «Нихол» и государственный ансамбль песни и танца «Узбекистан».

Таджикским зрителям в рамках Дней культуры также показали фильмы «Отец» и «Сказка луноликой девушки».

Центральными мероприятиями Дней культуры Узбекистана стали концерты в Душанбе, Курган-тюбе и Турсунзаде.

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