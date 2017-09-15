В рамках дела об анонимных звонках с угрозами взрывов, спровоцировавших массовые эвакуации по всей России, задержаны несколько подростков. Об этом сообщает «Коммерсант» без указания источника информации.

Задержанные, по данным издания, оказались подражателями, которые узнали о происходящем из СМИ. Среди них — 17-летний житель Волоколамска, сообщивший об угрозе взрыва в местном Дворце спорта (о его задержании ранее сообщило издание «Волоколамский край»).

«Вычислить их удалось довольно легко, так как в отличие от организаторов акции они использовали обычные телефоны», - пишет «Коммерсант». Данных о других задержанных газета не приводит.

О том, что некоторые звонки были сделаны подражателями, вечером 14 сентября также сообщило РБК со ссылкой на источник в ФСБ. По его словам, около 90% звонков были «централизованными», а остальные поступили «от подростков, а также от людей с неуравновешенной психикой».

Ранее РБК и РИА Новости писали, что следствие установило личности подозреваемых в телефонном терроризме; были ли это именно подражатели, не уточнялось.

С 10 сентября по всей России продолжаются массовые эвакуации из-за анонимных звонков с угрозами взрыва. Как пишет РИА Новости, только 12–13 сентября были эвакуированы более 130 тысяч человек. Бомбу ни в одном из случаев не нашли.

По информации РИА Новости, следователи подозревают в организации звонков людей, связанных с террористической группировкой «Исламское государство». Ранее источники РБК говорили, что звонки, по одной из версий, могут быть организованы с территории Украины.