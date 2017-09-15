Министерства международного развития Великобритании (DFID) поможет властям Таджикистана превратить Душанбе в «умный город».

Внедрение концепции «Умный город» (smart city) в рамках реализации проекта развития инфраструктуры Душанбе было обсуждено на встрече первого заместителя председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддина Нуралиева с представителями DFID.

Старший специалист по частному сектору DFID Николас Майлс заявил, что программа «Инфраструктура города для экономического развития», поддерживаемая британским министерством, направлена на инфраструктурное и экономическое развитие города.

Нуралиев отметил такие приоритетные и актуальные направления финансового развития, как внедрение современных платежных инструментов и сервисов с учетом передовой международной практики, использование инновационных решений в области безналичных расчетов, включая торговые точки и общественный транспорт, внедрение и развитие интернет-банкинга и мобильного банкинга, включение мер по развитию рынка страховых услуг, в том числе услуг страхования в социальном секторе.

В ходе встречи была обсуждена возможность расширения данного проекта и вовлечения в него развитие инфраструктуры других крупных городов Таджикистана.

Было отмечено, что в перспективе стороны могут использовать все имеющиеся возможности для налаживания плодотворного сотрудничества.

«Умный город» - концепция интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий для управления городским имуществом; активы города включают, но не ограничиваются, местные отделы информационных систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие общественные службы.

Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с помощью технологии городской информатики для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд резидентов.

ИКТ позволяют городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой и следить за тем, что происходит в городе, как город развивается, и какие способы позволяют улучшить качество жизни. За счет использования датчиков, интегрированных в режиме реального времени, накопленные данные от городских жителей и устройств обрабатываются и анализируются. Собранная информация является ключом к решению проблем неэффективности.