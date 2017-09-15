Проблемы с образованием не редкость в высокогорных районах Кыргызстана, и чтобы решить ее, по всей республике на джайлоо начали открывать детские сады, пишет. В них волонтеры обучают детей скотоводов различным навыкам, от актерского мастерства и музыки до лепки из глины. Об этом в материале kloop.kg.

Кыргызстан, Нарынская область, где-то у озера Сон-Куль, 5 июля 2017 года

Снег на склонах гор, дождь и пробирающий до костей ветер, две одинокие юрты посреди бескрайних зеленых лугов и серого неба. Сцена, которую сложно представить, приехав из знойного, душного Бишкека.

Вокруг юрт бегают и играют несколько десятков детей. Каждый день они проходят множество километров через бездорожье, перевалы и ущелья, чтобы добраться до этих юрт. Каждый день они встают в 6 часов утра и говорят родителям — «Отведите меня в детский садик».

Фото kloop.kg

Чабаны-скотоводы ежедневно заняты домашним хозяйством, им некогда заниматься образованием ребенка. Дети помогают им или бесцельно проводят время дома. Домашней работе их приучают с детства. Времени на что-то еще почти нет.

С 2014 года на джайлоо по всему Кыргызстану начали появляться детские садики. Этот проект — «Детские садики на джайлоо» — начал готовить фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» еще в 2012 году.

«Социализация детей, их образование, воспитание — важнейший приоритет для государства. Человеческие ресурсы — наше главное богатство. А дети чабанов — самая уязвимая часть населения, и работа в садиках для них архиважна для общества», — сказала экс-президент.

Детские садики — это обыкновенные юрты. Но внутри можно увидеть книги, ручные поделки, рисунки, игрушки. Снаружи расположены детские площадки — вырезанные из дерева медведи и зайцы, лебеди из автомобильных покрышек, небольшие качели. Всю обстановку и интерьер создают сами воспитатели поэтому каждый садик уникален.

Такие юрты могут вместить около 30 человек. В них комфортно умещается группа детей и один-два воспитателя. Воспитателями могут стать не только местные жители, но и любой желающий. Добровольцы приезжают на 5-10 дней и учат детей тому, что знают сами.

Иногда учителями становятся туристы, они преподают детям иностранные языки. Фонд и местные власти покрывают волонтерам расходы на транспорт, еду и жилье.

Фото kloop.kg

«Детским садам мы отправляем по два-три добровольца, и, соответственно, оплачиваем их транспортные расходы. Когда мы отправляем волонтеров, им предоставляется бесплатное жилье и трехразовое питание», — рассказывает Улан Усойун, представитель фонда Отунбаевой.

Сначала волонтеры составляют план: подвижные игры, часы уроков, количество мастер-классов. Координаторы фонда одобряют программу и отправляют их на джайлоо. Мастер классы проводятся самые разные: спортивные игры, моделирование, каллиграфия, актерское мастерство, лепка из глины и многое другое.

Фото kloop.kg

Дети приходят в детские сады в течение лета каждый день. Они собираются со всей ближайшей округи, проходят от пары до нескольких десятков километров. Одни идут пешком, другие верхом. Дети постарше приходят самостоятельно, некоторых сопровождают родственники: старшие братья, сестры, реже родители.

Минимальная ежедневная нагрузка — три академических часа, в одну или две смены. Но часть детей остаются подольше. Общество других ребят и интересные занятия заставляет их проводить в садиках весь день.

Люди, живущие на джайлоо, рады любым гостям. Сотрудников фонда и волонтеров-воспитателей они встречают тарелкой боорсоков и миской курутов. Люди здесь открыты и приветливы, немного наивны.

Фото kloop.kg

В этот раз их посетила семья Таштакеевых из Бишкека — они будут учить детей шахматам.

Отец семейства Съездбек среднего роста, худощавый, с короткой стрижкой, гладковыбритым лицом. Мужчина скромен в общении, очень спокоен. Он увлекся шахматами в детстве, но никогда не играл всерьез на турнирах или соревнованиях. Любовь к игре привил своим детям. Из восьми детей, шесть уже играют и достигли определенных успехов.

С ним приехали его сын — 14-летний Руслан, и 6-летняя дочь Айжан. Руслан — тренер в шахматной школе своего отца, он несколько раз стал чемпионом Кыргызстана и Азии. Айжан в шесть лет успела занять второе и третье места в чемпионатах Азии и стала двухкратной чемпионкой Кыргызстана.

Каждого ребенка он учит шахматам с четырех лет. Играет с ними в полную силу, никогда не поддаваясь. Дети проигрывают, но быстро набираются опыта, играя друг с другом, а потом с отцом.

Фото kloop.kg

«Я прихожу с работы, и дома дети выстраиваются в очередь поиграть. Пока ужинаю, отдыхаю, я играю с ними. Покупаю для них специальную литературу, показываю игры гроссмейстеров», — рассказал Съездбек.

Семейство Таштакеевых согласилось на пару дней побыть тренерами. Это первый раз, когда Съездбек приезжает в садики на джайлоо. По словам мужчины, поездка оставила у него хорошие впечатления.

«Каждый ребенок талантлив по своему. Я увидел, что эти дети старались. Даже те, кто не умел играть в шахматы, старались научится. У них есть интерес. Если родители направят и окажут поддержку, ребята могут достичь успеха», — говорит он.

Фото kloop.kg

Говорят, на высокогорьях можно увидеть все четыре времени года за несколько дней. После нескольких недель жары и засухи на Сон-Куле начался ливень. Приветственные плакаты, одежду людей, флаги на юртах треплет сильный ветер. Но в юрте тепло, собравшиеся 50 человек согревают ее своим дыханием. Дети и родители пришли, несмотря на холод и ветер.

В центре юрты соединили несколько небольших столов. Айжан Таштакеева готовится дать сеанс одновременной игры. Против юной шахматистки садятся дети, они осторожно раскладывают фигуры на доске, пугливо поглядывая по сторонам. Волонтеры пригласили поиграть и нескольких взрослых, у которых уже есть опыт.

Фото kloop.kg

На джайлоо нет электричества. Из-за пасмурной погоды в юрте стоит полумрак, с трудом видишь даже лицо рядом стоящего.

Чтобы дети могли поиграть, приходится использовать фонарики. Зрелище необычное — столы как своеобразная сцена под светом софитов.

Фото kloop.kg

Плотный, взрослый мужчина в черной куртке, с пышными усами, красным лицом и белым калпаком сидит перед шахматной доской. Напротив него маленькая девочка. Айжан протягивает ему руку — игра началась.

Руслан и Съездбек протискиваются сквозь людей и помогают игрокам, подсказывая ходы или правила игры. Вскоре Айжан ставит первый мат, спустя еще пять минут выигрывает всех оппонентов — мужчина с усами в замешательстве чешет голову и уступает место следующему игроку.

Фигуры снова расставляют на доске, выходят новые игроки, а глава семейства начинает терпеливо и медленно объяснять тонкости шахмат, стараясь уделить время каждому желающему.

Спустя час все начинают расходится. Гора обуви возле юрты стремительно исчезает. Некоторым пару минут приходится искать кроссовок или балетку, которые затерялись в траве.

Тренеров и работников фонда заводят в соседнюю юрту. Для них уже зарезали барана, а стол ломится от еды: вперемешку с мясом, чучуком и кумысом удобно устроились гроздья винограда, бананы и даже батончики «Сникерс».

Фото kloop.kg

Детям и их родителям же предстоит трудный путь домой. Укрываясь от дождя и ветра куртками или клеенками, они бегут по зеленой траве, стараясь успеть, пока не стемнело. Одинокие силуэты постепенно растворяются в сером горизонте. А в детском садике, все еще теплом от дыхания людей, на столе сиротливо лежит черная пешка.

Детскими садиками их можно назвать лишь условно. Они больше напоминают образовательные центры или универсальные кружки. Координатор проекта Асылбек Жоодонбеков говорит, что и сам называет их центрами развития.

«Это не дошкольная подготовка, здесь не обучают, как в обычных детских садах. Мы отдаем приоритет общему развитию детей и повышению педагогической культуры родителей. Чтобы они учили, обращали внимание на своих детей», — говорит он.

Фото kloop.kg

Про важность развития родителей говорит и Роза Отунбаева, которая считает, что работа с ними теперь важна не меньше, чем с их детьми.

«Очень трудно заниматься скотоводством. Ведь на высокогорьях погода непредсказуема, летом может выпасть снег, не говоря уже о дождях или граде. Есть волки, есть другие напасти, от всего этого нужно уберечь скот. Поэтому эти люди целыми днями заняты, но мы им говорим, надо детьми тоже заниматься. Мы призываем чабанов хотя бы читать книги им каждый день», — говорит экс-президент.

К 2017 году фонд Розы Отунбаевой открыл более 100 садиков по всей стране. Некоторые садики развиваются в лагеря. Это уже не просто юрты, а ухоженные, чистые одноэтажные дома. Дети приезжают в них потоками, на 1-2 недели и также обучаются, но по другому графику — как установят сами воспитатели.

Для них подготовлены комнаты для ночлега, столовая, место для игр. Книги и игрушки уже не подвешены на стенах юрты, а аккуратно лежат в шкафах. На стене висят рисунки и расписание дежурства, здесь строже с распорядком дня.

Садики и лагеря помимо фонда поддерживают местные власти: айыл-окмоту и пастбищные комитеты. У фонда также есть свои спонсоры, которые помогают им финансово.

В самом начале проекта фонд встретился с рядом препятствий — финансированием или нехваткой людей. Но самая главная проблема, по словам координаторов проекта — непонимание со стороны родителей.

«Люди не понимали, зачем все это. Я считаю, что самая главная сложность состояла в этом. В начале пути нам приходилось приезжать и показывать, презентовать им наш проект. Убеждать родителей, что это во благо их детей. Но мы, к счастью, это преодолели», — говорит Жоодонбеков.

Фото kloop.kg

В начале 2014 года высокогорные садики посетили около 500 детей, только через три года охват составил уже три тысячи. По словам активистов такая цифра — прорыв, однако еще очень много детей в высокогорьях остаются неохваченными.

Путь в небеса. Так можно назвать дорогу по серпантинам, проезжая от одного джайлоо к другому. На бездорожье нет ни машин, ни людей. На некоторых участках трассы страшно ездить, оборачиваясь назад захватывает дух. Внизу остались горы, казавшиеся ранее непокоренными, выше голубое небо, два мира разделяют облака.

Последняя точка путешествия — детский сад «Перизат». Две юрты раскинулись под небольшой скалой. А вдали видно золоторудный комбинат «Макмал» — серое пятно на фоне зеленых вершин.

Погода солнечная, в отличии от бури двухдневной давности. Ветер лишь нежно треплет волосы. Чтобы не держать детей внутри юрты, снаружи разложили ковры.

Представители фонда дарят садику канцелярские товары, ракетки для бадминтона, футбольные мячи и книги: детские сказки, азбуки и более серьезную литературу — например биографию Махатма Ганди.

Книгами и игрушками садик не обделяют — часть юрты даже переделали в книжный уголок. Видно, что учебе здесь уделяют очень много времени. По словам воспитателей, здесь работают пять человек, которые меняются каждую неделю.

«Ради детей даже долгий путь не помеха. Мы здесь обучаем детей не как в школах, садиках. Мы акцентируем внимание на каждом ребенке, находим к ним индивидуальный подход развития талантов», — говорит Мимоза Жумалиева, главный воспитатель детского сада.

Фото kloop.kg

Пока она беседует, ее коллеги ведут лекции — сначала о личной гигиене и ее важности для здоровья, а затем о рисовании. Детям дали задание представить, каким они видят Кыргызстан, а затем презентовать рисунок.

Роза Отунбаева сидит в окружении группы ребят, которые фломастерами, карандашами и красками рисуют горы, юрты и цветы, а затем показывают ей — хвастаются или ждут ее одобрения.

После свой мастер-класс начинает семья Таштакеевых, но сегодня они не главные герои для детворы. К ним приехал 12-летний Адильхан из ближайшего села Казарман. Для них он покажет свой фирменный танец.

В родном селе он знаменитость — его знают все жители. Адильхан с детства любит Атая Омурзакова, и, просматривая его выступления, начал подражать ему.

Для него это самый удобный стиль, потому что мальчик с рождения болеет остеогенезом — ломкостью костей ног, из-за чего не может ходить. По его словам, он столько раз побывал в больницах, что уже пугается одного их запаха.

«Я уже три года танцую, выступал в селе, выигрывал конкурсы. Я когда стану здоровым, я вступлю в его [Атая Омурзакова] группу и стану там боссом. Если бы я в Бишкеке танцевал, я бы звездой стал, а еще меня все девочки в классе любят», — рассказывает Адильхан.

Мальчик отвлекается от разговора и подбирает лежащую рядом ракетку, метким ударом подает волан в группу своих сверстников. Болезнь не мешает ему развлекаться и радоваться жизни.

Фото kloop.kg

Пока Адильхан занят, взрослые жители Казармана говорят, что у них в селе несколько десятков детей, которые страдают различными врожденными заболеваниями. Они винят в этом отходы, которые сбрасывал золоторудный комбинат «Макмал», находящийся в 40 километрах от Казармана.

По словам сотрудников фонда, такие люди как Адильхан и семья Таштакеевых — примеры для подражания для детей. Поэтому они ищут и уговаривают таких как они поехать с ними обучать детей на джайлоо.

«Они ролевые модели, которые притягательны для детей. Шестилетняя девочка проводила сеанс одновременной игры, просто поражала всех своим мастерством. Мы стараемся привозить таких людей почаще. Немаловажно, что здесь происходит социализация детей, впервые для многих», — говорит Роза Отунбаева, попутно собираясь в обратный путь в Бишкек.

Фото kloop.kg

Воспитатели и родители в это время фотографируются вместе с Таштакеевыми и Адильханом. А дети пользуясь свободным временем играют друг с другом. Подставляясь под ласковые лучи солнца, они искренне рады новым подаркам.

Дети чабанов не избалованы ни игрушками, ни книгами. Для них мяч и бадминтонная ракетка — редкое удовольствие. А когда волонтеры и сотрудники фонда садятся в машины и уезжают, родители и дети дружно машут на прощание.

Часть ребят неуклюже бегут по кочкам и траве вслед за своими героями, не желая их отпускать. Через минуту и они остановятся, наблюдая, пока автомобиль не скроется из виду, оставляя их в своем мире — в самом разгаре кочевничьей жизни Кыргызстана.