На реке Пяндж в районе кишлака Ширговад Дарваза 16 июля перевернулась лодка, на борту которой находились семеро человек. Четверых находившихся в лодке удалось спасти, трое утонули. Их тела пока не найдены.

Лодка, по словам пресс-секретаря главы ГБАО Нилуфар Асламшоевой, принадлежала международной организации «Фокус» и была задействована в устранении последствий стихийного бедствия в озере, которое образовалось на прошлой неделе в результате схода опозня.

Один из утонувших - сотрудник КЧС и ГО Таджикистана, другой милиционер, третий местный житель.

Напомним, в полдень 8 июля вблизи села Хостав Дарвазского района с афганской стороны сошел оползень, который перекрыл реку Пяндж: вода вышла из берегов и затопила село и автотрассу.