В Иране арестовали Хуссейна Ферейдуна — брата президента Хасана Роухани. Его обвиняют в финансовых преступлениях, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя суда, пишет РИА Новости.

По данным Би-Би-Си, Ферейдун был замешан в скандале, связанном с завышением зарплат менеджерам государственной страховой компании. Однако он отрицал свою вину.

В январе 2017 года появилась информация о том, что Ферейдун подозревается в крупных финансовых махинациях. После победы Роухани на выборах-2013 брат стал его личным советником, а 2015 году — спецпосланником Исламской республики на переговорах по ядерной программе Ирана. Однако в середине 2016 года он ушел в тень, а имя Хосейна Ферейдуна больше не упоминалось в новостях.