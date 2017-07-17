Управление ГАИ МВД РТ заявляет, что предупреждало водителей о необходимости заменить водительские права на новые, биометрические, и старые госномерные знаки начиная с 2014 года.

Как сообщили в пресс-центре Управления Госавтоинспекции республики, жалобы автовладельцев о том, что сотрудники ГАИ начали штрафовать водителей со старыми правами и госномерными знаками, не предупредив их заранее, не имеет оснований.

"Данное решение было принято руководством УГАИ МВД республики еще в 2014 году. К сожалению, многие автовладельцы не спешат выполнять данное решение. Мы регулярно через СМИ напоминаем автовладельцам о необходимости замены старых прав и госномеров на новые, также проводятся рейды по выявлению тех, кто уклоняется от выполнения этого решения. Видимо, очередное обращение по телевидению некоторые восприняли как нововведение", - сообщили в УГАИ.

В пятницу многие автовладельцы столицы столкнулсись с тем, которых останавливали сотрудники ГАИ с требованием заплатить штраф за старый госномер автомашины.

Как отметили в пресс-центре УГАИ МВД РТ, водительские права, которые были получены 10 и свыше лет тому назад, в течение такого промежутка времени приходят в непригодность, и фото в них по истечении стольких лет также могут не соответствовать нынешним чертам лица его владельца.

"Другой причиной смены прав послужила ратифицированная Таджикистаном Венская конвенция по дорожному движению, которая ставит такое требование, - сообщили в УГАИ МВД РТ.

Водители, которые управляют транспортным средством с водительскими удостоверениями старого образца и нестандартными государственными номерами, рекомендуется в кратчайшие сроки заменить на биометрические водительские удостоверения и государственные номерные знаки, соответствующие установленным стандартам.

Для замены водительских удостоверений требуется копия паспорта, водительское удостоверение, медицинская справка, и для замены государственного номерного знака паспорт, техническое удостоверение, государственный регистрационный номер, которые предъявляются экзаменационно-регистрационным отделениям ГАИ по месту жительства.

Граждане, для получения подробной информации смогут обращаться по телефонам: 235-05-12, 235-04-23 и 235-79-29.