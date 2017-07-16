Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" нанесли удар по условной бандгруппе на полигоне Харбмайдон в Таджикистане. "Объективный контроль подтвердил полное уничтожение целей на удалении 15 километров", - констатирует официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин, пишет "Российская газета".

Подразделения ВС России и Таджикистана впервые задействованы в совместных маневрах в ходе внезапной проверки боеготовности на территории республики. Накануне начала "боевых действий" дивизион был поднят по тревоге, восемь пусковых и транспортно-заряжающих машин совершили марш на расстояние 280 километров в район выполнения задач, расчеты оборудовали и замаскировали.

РСЗО "Ураган" калибром 220 миллиметров могут наносить огневое поражение целям на дальностях до 35 километров в условиях сложного горного рельефа.

В общей сложности в маневрах принимают участие более трех тысяч человек. Поддержку военнослужащим оказывает оперативно-тактическая и армейская авиация. Для этого в Таджикистан на днях перебросили четыре штурмовика Су-25СМ с авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизской Республике, и столько же бомбардировщиков Су-24М - с челябинской авиабазы Шагол.

"Летчики нанесут авиаудары по боевым порядкам "противника" на горном полигоне Харбмайдон близ таджикско-афганской границы, - рассказал полковник Рощупкин. - В районе развернут вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, вместе с которым действует оперативная группа генштаба вооруженных сил Республики Таджикистан".

201-я военная база — это крупнейший зарубежный военный объект РФ, который дислоцируется в Таджикистане. Данное соединение будет находиться в стране до 2042 года.