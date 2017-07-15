Таджикская модель Парвина Саидова рассказала подробности о своей предстоящей свадьбе в интервью Sputnik Таджикистан.

"Да, действительно, у меня будет свадьба, в нашей семье будет два праздника, мои родственники не знают, что я выхожу замуж, это будет для них сюрпризом", — заявила она.

Однако Парвина отметила, что не знает, насколько пышным будет мероприятие, в связи с недавним заявлением президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Глава республики призвал граждан тратить средства не на праздники, а на образование и воспитание детей.

Он отметил, что "денежные средства, выделяемые на ненужные затратные мероприятия, прежде всего, должны быть направлены на устранение недостатков в семье, улучшение условий жизни, воспитание и обучение детей, являющимися нашим будущим, а также на помощь нуждающимся и беднякам, что является благим деянием".

"Так, если позволят чиновники, то мы это сделаем. Хотя на самом деле я хочу сыграть скромную свадьбу, позвать своих друзей и близких, чтобы в этот счастливый для меня день они могли быть со мной", — сказала модель.

Парвина отметила, что пока не уверена, выберет ли она в качестве наряда белое платье.

"Я пока не могу сказать, буду ли я в свадебном белом платье. Вы знаете, что у меня уже пятеро детей", — пояснила она.

На вопрос, кто же стал ее избранником, она ответила, что хочет пока оставить это в секрете.

"Имя моего будущего мужа я пока не стану разглашать. Но скажу, что ему 33 года и он меня любит", — поделилась Парвина.

Однако она рассказала, что мужчина знаком с ее семьей уже много лет.

По ее словам, она давно ему нравилась, но тогда "он немножко опоздал", отметила Парвина, намекая на свое первое замужество. Несколько лет после ее свадьбы она ничего о нем не слышала, однако он вернулся и сделал ей предложение.

"Я тебя принимаю с твоими детьми и хочу создать с тобой семью", — цитирует Парвина своего будущего супруга.

Она отметила, что ее избранник не является коллегой по цеху, он — спортсмен.

По ее словам, ему не хочется, чтобы она продолжала карьеру модели. Парвина не смогла уверенно ответить, продолжит ли она свою работу.

"Пока мой муж против, но после свадьбы я постараюсь его переубедить", — заявила она.

Парвина также отметила, что ее друзья певица Манижа Давлат и Шоира Рахинджон порадовались за нее, поскольку они знакомы с ее будущим мужем.