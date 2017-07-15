Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани обменялись поздравительными телеграммами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба лидера РТ.

Эмомали Рахмон в своей Ашрафу Гани написал, что удовлетворен тем, что за этот период традиционно дружественные отношения двух стран обрели надежную договорно-правовую основу, «благодаря активным и созидательным усилиям обеих сторон последовательно развивались и расширялись, что отвечает национальным интересам и чаяниям народов двух дружественных стран».

Он выразил уверенность в том, что добрососедские связи и продуктивное сотрудничество Таджикистана и Афганистана и в дальнейшем буде развиваться в позитивном русле.

«Желаю крепкого здоровья и новых успехов Вашему Превосходительству, а братскому народу Афганистана – мира, безопасности, счастья и прогресса», - написал Эмомали Рахмон.

Мухаммад Ашраф Гани, в свою очередь, в своем послании таджикскому лидеру отметил, что

25 лет дипломатических отношений «двух независимых и свободных стран» - показатель «твердой политической воли».

«Опираясь на эту очевидную истину и следуя нашим национальным интересам, мы можем создать единый регион, которому будут характерны безопасность, стабильность и устойчивое развитие», - подчеркнул президент Афганистана.