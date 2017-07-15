Бизнес-форум предпринимателей Таджикистана и Соединённых Штатов Америки состоялся 14 июля в Национальной библиотеке Таджикистана. В нем приняли участие Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Файзиддин Каххорзода, директор по связям с общественностью и международному развитию бизнеса Корпорации AGCO, председатель таджикско-американского бизнес-форума Филип де Леон, исполняющая обязанности Посла США в Таджикистане Кейт Крофорд, а также представители ряда компаний и предприниматели Таджикистана и США.

Таджикско-американский бизнес-форум проше при непосредственной инициативе президента Эмомали Рахмона, сообщает пресс-сужба президента.

В ходе бизнес-форума состоялись презентации об инвестиционных возможностях Таджикистана и направлениях двустороннего сотрудничества Таджикистана и США, а также презентация об управлении рисками во время направления инвестиций на зарубежные рынки.

Было отмечено, что с 2007 по 2017 годы (первые три месяца) в экономику Таджикистана было инвестировано 463,9 миллиона долларов американских инвестиций. Из них 167,9 миллиона долларов — частные инвестиции и 296 миллионов долларов – кредиты. Доля инвестиций США в Таджикистан составляет 6,1%. В Таджикистане используются широкие возможности американского инвестирования в энергетику, промышленность, туризм.

Дипломатические отношения между Таджикистаном и США установлены 14 февраля 1992 года. В настоящее время таджикско-американские отношения плодотворно развиваются в таких сферах, как торгово-экономическая, гуманитарная, военно-политическая, в области образования и здравоохранения.

В рамках данного мероприятия Совет предпринимателей США и Таджикистана и ГУП «Таджинвест» подписали Меморандум о взаимопонимании.

По завершении бизнес-форума состоялись двусторонние встречи предпринимателей Таджикистана и США, были обсуждены инвестиционные торгово-экономические проекты, направленные на дальнейшее эффективное сотрудничество.