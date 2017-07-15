В этом году исполнилось ровно 85 лет со дня начала работы Таджикской комплексной экспедиции 1932 года и 80 лет со дня ее завершения в 1937 году.

Оказать содействие

10 июля 1932 года в Доме дехканина состоялось экстренное заседание расширенного пленума Сталинабадского горсовета с участием членов правительства Таджикистана, городского и кишлачного актива. А повод для пленума был очень серьезный. В Сталинабад (Душанбе) прибыло руководство Таджикской комплексной экспедиции Академии наук во главе с ее начальником академиком Николаем Горбуновым. В своем выступление Горбунов сообщил: экспедиция имеет своей задачей всестороннее научное изучение производительных сил и промышленных ресурсов всей территории Таджикистана.

На снимке академик Николай Горбунов, руководитель научных экспедиций, работавших с 1932 года по 1937 год и открывших в Таджикистане месторождения золота, серебра, олова, свинца, плавикового шпата, монацита, циркона. Когда в 1924 году умер Владимир Ильич Ульянов (Ленин), Горбунов снял со своего пиджака орден Красного Знамени (№ 4274) и приколол его к френчу покойного.

«Таджикистан и Памир до самого последнего времени почти не разведаны и таят в себе громаднейшие народнохозяйственные возможности», - с воодушевлением говорил Горбунов. «Впервые в нашей стране снаряжена и собрана такая экспедиция. В её состав вошли лучшие ученые Советского Союза, среди которых академики Ферсман и Вавилов, профессора Мушкетов, Наливкин, известный знаток Средней Азии Щербаков. Всего в экспедиции примут участие около 70 отдельных научно-исследовательских партий, свыше 350 высококвалифицированных научных работников. Общее количество участников экспедиции, включая и вспомогательный персонал, около 1000 человек», - сообщил присутствующим Николай Горбунов.

Сразу после выступления академика Горбунова выступил председатель столичного горсовета Бобо Хамдамов. Он обратился ко всем жителям республики с призывом оказать содействие экспедиции в ее работе. В ответ на это обращение во всех населенных пунктах при местных Советах были организованы специальные комиссии содействия работникам экспедиции.

На снимке начальник Памирской группы Таджикско-Памирской экспедиции, член-корреспондент Академии наук СССР Дмитрий Наливкин, давший теоретическое обоснование золотоносности Памира и воспитавший национальные кадры исследователей-геологов, работы которых обеспечили скорейшее освоение горных богатств и гидроэнергетических ресурсов Таджикистана.

Следует признать, что Таджикская комплексная экспедиция и Таджикско-Памирская экспедиция 1933 года были уникальными. Лучшие научные кадры России были отправлены на исследование молодой Таджикской республики. Никогда до 1932 года и никогда после 1937 года не проводилось в нашей стране столь масштабных научных исследований по изучению природных богатств Таджикистана, его флоры и фауны, его климатических условий, истории материальной и духовной культуры.

Академик Ферсман

На снимке председатель научного совета Таджикско-Памирской экспедиции академик А.Е. Ферсман. За неутомимую деятельность, научное руководство в течение ряда лет исследовательской работой в Таджикистане награжден орденом Трудового Красного Знамени Таджикской ССР.

Яркую страницу в историю развития науки в республике вписал председатель научного совета Таджикско-Памирской экспедиции русский геохимик и минералог, академик Александр Евгеньевич Ферсман. Его труды внесли огромный вклад в познание процессов образования минералов и сыграли исключительную роль в изучении и освоении природных богатств Таджикистана. По его инициативе и при его участии были открыты богатейшие месторождения полезных ископаемых большого практического значения для нашей родины.

Паром на реке Зеравшан (фото А.Е. Ферсмана).

Как научный руководитель большой Таджикско-Памирской экспедиции, приступившей к исследованию недр Таджикистана, Александр Ферсман участвует в отчетной конференции в Сталинабаде (Душанбе) и делится своими впечатлениями о горных богатствах Таджикистана, водной энергии его рек.

В 1936 году издательством Академии наук СССР была выпущена книга «Научные итоги Таджикско-Памирской экспедиции».

Его взгляды на перспективы развития Таджикистана нашли отражение в тезисах его доклада, сделанного еще в 1932 году:

- Из всех республик Средней Азии Таджикистан, безусловно, является совершенно исключительной республикой по темпам и масштабам строительства и индустриализации.

- Гиссарская долина – хлопковая база текстильной промышленности – с присоединением тяжелой индустрии и энергетики должна дать редкие показатели для развития народного хозяйства Таджикистана.

- Проблемам энергетики необходимо уделить самое пристальное внимание, поскольку она является базовой отраслью для развития других отраслей и решения социальных вопросов. Реки республики удобны для гидростроительства. Особенно привлекателен бассейн реки Вахш. Его удельная русловая мощность позволяет запроектировать мощную гидроэлектростанцию, с очень эффективными показателями.

- Следует отметить особенности Карамазарских месторождений цветных и редких металлов в Северном Таджикистане. Это – особая рудная провинция, колыбель древней металлургии. Их «многометалльность» требует умения извлекать не только ведущие металлы, но и все многочисленные примеси, ценность которых соизмерима с ценностью главных компонентов.

На снимке академик Дмитрий Иванович Щербаков, руководивший экспедицией до 1936 года. За это время советскими учёными были открыты и обследованы 30 ледников, 50 горных вершин, составлены топографические и геологические карты Таджикистана. Организована Таджикская база Академии наук СССР, заложены основы для экономического развития региона и подготовки национальных научных кадров.

Прошли десятилетия. И сегодня, к великому сожалению, даже молодые ученые Таджикистана не всегда могут рассказать о той значимой, а по сути, великой для нашей страны Экспедиции, открывшей всем нам и миру Таджикистан.

Академики А.Е. Ферсман и Д.И. Щербаков (справа) в Ходженте. 1933 год.

Работы ученых экспедиции позволили выявить наличие крупных месторождений полезных ископаемых и гидроэнергетические ресурсы Таджикистана, тем самым заложили научную основу для индустриализации республики.

Обложка книги «Таджикско-Памирская экспедиция 1934 года» издательства Академии наук СССР.

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.