АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15-17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- 15-17 июля в Душанбе в «Кохи Борбад» продолжится выставка индийских товаров.

- 15-16 июля в Бишкеке продолжается чемпионат Азии по дзюдо среди юношей и кадетов.

- 15 июля в Будапеште стартует чемпионат мира по водным видам спорта.

- 17 июля в Душанбе, на теннисных кортах «Тоджварз» и «Рохи охани Точикистон» (на территории Центрального стадиона) стартуют соревнования Кубка Федерации по теннису.

- 17 июля состоится пресс-конференция в Верховном суде страны.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 ИЮЛЯ

День металлурга

2001 - Рекордную партию наркотиков – 2 тонны 185 кг, на Шуроабадском направлении Московского погранотряда задержали российские пограничники.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 ИЮЛЯ

1945 – США провела испытание первой атомной бомбы.

1935 – Первая комсомольская экспедиция на Памир.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 ИЮЛЯ

1922 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Халима Насибулина.

1941 – Родился журналист Нур Табаров.

1948 – Родился журналист Саидкул Шомалангзода.

1953 – Родился журналист и писатель Рахмон Остон.

1954 – Родился писатель Бахманёр.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 ИЮЛЯ

1893 – Родился герой гражданской войны в Таджкиистане, комиссар 20-й Таджикской Краснознаменной ордена Ленина горно-кавалерийской дивизии Андрей Трофимович Федин.

1900-1967 – Родился оперный певец, Заслуженный артист Таджикистана Залмон Муллокандов.

1947-2009 – Родился доктор экономических наук Дона Гулмирзоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 28-33 тепла

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 34-36 тепла

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 30-32 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 16-21 тепла, днем 30-35 теплa.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 12-17 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление 12-17 м/c. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 34-36 тепла..

По городу Курган-Тюбе - Ясная погода, без осадков, мгла. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла.