Управление Государственной автомобильной инспекции МВД Таджикистана настоятельно рекомендует владельцам водительских прав старого образца заменить их на новые – биометрические водительские удостоверения. Обращение опубликовано на сайте МВД РТ.

Также Госавтоинспекция призывает владельцев автотранспортных средств с нестандартными государственными номерными знаками в кратчайшие сроки заменить госномера на стандартные госномера.

В отношении водителей, фотография в водительских правах которых не менялась в течении 10 календарных лет, будут применены штрафные санкции, так, как такие права считаются недействительными, подчеркивает УГАИ.

Такж ГАИ предупреждает, что в случае вождения автотранспорта со старыми водительскими правами или нестандартными государственными номерами, автотранспортное средство будет сопровождено на спецстоянки, где будет стоять до выполнения водителем вышеуказанных требований.

Между тем, в редакцию "АП" уже обратилось несколько человек, которых вчера вечером останавливали ГАИшники с требование заплатить штраф - 350 сомони за "старый" серийный госномер автомашины.

"Сами ГАИшники сказали мне, что решение о том, что какие-то определенные серии номеров теперь считаются неподходящими, было принято только в час дня. Так почему об этом не объявили заранее?, - возмущается жительница душанбе Нигора. М. - И с чего сразу такая сумма - 350 сомони? За что?!"

"АП" обратилась за комментариями в пресс-службу МВД республики, в ближайшее время нам обещали разъяснить ситуацию.