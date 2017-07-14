Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился в пятницу с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, который прибыл с официальным визитом в Душанбе.

На встрече были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы межгосударственных отношений Таджикистана и Туркменистана в интересующих сторон сферах, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

«Связи Таджикистана и Туркменистана в различных сферах налажены на необходимом уровне, для их успешного развития должны широко использоваться усилия и стремления обеих сторон», - отметил на встрече Эмомали Рахмон.

Стороны были единодушны в том, что конструктивные отношения и дружба народов Таджикистана и Туркменистана берут истоки из глубин веков, сегодня на необходимом уровне находятся постоянный политический диалог и договорно-правовая база межгосударственных отношений.

Для большего укрепления межгосударственного сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, в том числе строительства регионального газопровода, реализации совместных проектов в дорожно-транспортных сферах, особенно постоянного обеспечения прямого воздушного сообщения, строительства региональных железных дорог, большего взаимодействия в сферах науки, образования, культуры и здравоохранения была подчеркнута необходимость активизации деятельности межправительственной комиссий Таджикистана и Туркменистана по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Стороны обсудили вопросы обеспечения постоянного диалога предпринимательских кругов и государственных компаний, создания рабочего совета и открытия домов торговли.

Пресс-служба президента РТ отмечает, что стороны сошлись во мнении, что крупные инфраструктурные проекты, в реализации которых участвуют оба государства, считаются важным фактором устойчивого развития и успешной интеграции в рамках региона.

Сегодня утром Рашида Мередова принял глава МИД РТ Сирджиддин Аслов. Они обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, состоянии и перспективам двустороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия, в том числе, в сфере энергетики, транспорта и коммуникаций, торговли, образования и культуры.

По итогам встречи была подписана Программа сотрудничества между министерством иностранных дел Республики Таджикистан и министерством иностранных дел Туркменистана на 2018-2019 годы.