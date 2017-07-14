Посетивший 13 июля место ЧС в Дарвазе, где после оползня были затоплены 22 дома в кишлаке Хостав, премьер Кохир Расулзода заверил пострадавших жителей, что их судьба находится под пристальным вниманием руководства страны.

Фото: Пресс-центр администрации ГБАО

Он сообщил оставшимся без крова людям, что они будут переселены в более безопасное место: уже определено место, где для них будут построены новые дома, сообщили «АП» в администрации главы Горного Бадахшана.

Премьер поручил руководству ГБАО взять под жесткий контроль ход строительства домов, чтобы еще до наступления холодов пострадавшие вселились в новые дома.

Фото: Пресс-центр администрации ГБАО

Он также поручил руководству области и Дарвазского района как можно скорее подсчитать нанесенный стихией ущерб, чтобы определить объем помощи пострадавшим.

Фото: Пресс-центр администрации ГБАО

Кроме того, премьер-министр дал указание как можно скорее открыть для движения затопленную трассу Душанбе-Куляб-Дарваз.

В полдень 8 июля вблизи села Хостав Дарвазского района с афганской стороны сошел оползень, который перекрыл реку Пяндж: вода вышла из берегов и затопила кишлак: 22 дома ушли под воду.

Внезапно образовавшаяся природная плотина на несколько метров повысила уровень воды, в двух местах затопила автодорогу Душанбе - Куляб - Хорог, соединяющую столицу республики с расположенными на Памире регионами. Как передают очевидцы, дорога оказалась под водой на глубине до 7 метров.

Вчера для разрушения природных препятствий на пути водной артерии пришли на помощь российские военнослужащие: они применили более 100 килограмм тротила и более 50 мин, что позволило понизить уровень подтопления.

На данный момент дорога через село «Хостав» уже открыта, однако участок трассы Куляб-Дарваз остается закрытым. Попасть из Душанбе в Дарваз и далее, в Хорог, можно через автодорогу Душанбе – Тавильдара по перевалу Хобуработ.