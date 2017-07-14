Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал население страны «не расшибать лбы в молитвах», а изучать историю и заниматься наукой. Это заявление он сделал во время награждения педагогов, врачей, фермеров и деятелей искусства, пишет kloop.kg.

Атамбаев заявил, что «час занятия наукой заменяет ночь молитв». Он призвал кыргызстанцев посмотреть, как устроена вселенная, изучать историю и «не путать религию и арабскую культуру».

Это заявление было сделано во время церемонии награждения педагогов и врачей — президент посвятил часть своей речи важности выделения большей части бюджетных средств на образование.

«Мы добились того, что 24 процента бюджетных средств направляется на образование. Нигде в мире нет такого показателя. И то, что мы, несмотря на все проблемы, выделяем 24 процента, я считаю, это очень правильно. Потому что наше богатство — это люди. И будущее нашей страны — образованные, сильные люди», - передает слова Атамбаева издание 24.kg.

Атамбаев не в первый раз призывает разделять религию и культуру. Год назад Атамбаев был инициатором вывешивания по всему Кыргызстану баннеров «Мой бедный народ, куда мы идём» с изображением женщин в парандже.

Тогда он также призвал кыргызстанцев сохранять культуру и язык.

«С этого начинается. С одежды чужой, с чужого языка, а потом кончится тем, что начнут головы отрезать. Кто читал Коран, тот знает, что там написано: “Убив человека, вы убиваете целый мир”. Ислам — это религия мира и добра», - заявил год назад Атамбаев.

За последние несколько лет власти Кыргызстана стали осторожнее относиться к вопросам религии. Осенью 2014 года в стране была принята новая концепция государственной религиозной политики, которая ужесточила контроль над вероисповеданием.

Власти посчитали, что эта концепция поможет бороться с экстремизмом и радикальными проявлениями.

Но эксперты заявили, что вовлечение людей в экстремизм в первую очередь связано с социально-экономическими вопросами — например, с бедностью, а контроль над свободой вероисповедания может навредить законопослушным конфессиям.