Сегодня в полдень премьер-министр республики Кохир Расулзода прибыл на место чрезвычайного происшествия в Дарваз, где из-за сошедшего селя, река вышедшая из берегов Пянджа потопила 22 жилых дома.

По данным источника в областном хукумате, премьер-министр лично осмотрел дома, пострадавшие в селе «Хостав», здесь было затоплено 22 дома местных жителей, а также местечко близ села «Ширговат», где вода полностью затопила местную дорогу. Как передают очевидцы, дорога оказалась под водой на глубине до 7 метров.

На данный момент дорога через село «Хостав» уже открыта, однако участок трассы Куляб-Дарваз остается закрытым. Попасть из Душанбе в Дарваз и далее, в Хорог, можно через автодорогу Душанбе – Тавильдара по перевалу Хобуработ.

Вопрос о переселении пострадавших от стихии семей в более безопасные для проживания места еще прорабатывается, пока же они все проживают в палатках. Пострадавшие жители кишлака, по словам источника в хукумате, обеспечены необходимыми вещами и продовольствием.

Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба. Для устранения последствия стихии на месте продолжают работать спасатели и техника.

Напомним, в полдень 8 июля вблизи села Хостав Дарвазского района с афганской стороны сошел оползень, который перекрыл реку Пяндж: вода вышла из берегов и затопила село и автотрассу.