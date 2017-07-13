АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- В Академии наук состоятся выборы новых академиков и членкоров Академии наук Таджикистана.

- В столичном государственном комплексе «Кохи Борбад» в 10:00 откроется выставка индийских товаров.

- В Комитете по телевидению и радио состоится пресс конференция в 8:00 в здании Академии СМИ Таджикистана.

- В Агентстве по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве РТ состоится пресс-конференция в 9:00.

- В 10:00 будет проведена пресс-конференция в Российско-Таджикском (Славянском) университете.

- Служба по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при правительстве даст пресс-конференцию в 14:0 в Республиканском пресс-центре НИАТ «Ховар».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ИЮЛЯ

2000 - В Душанбе состоялось заседание Межгосударственного совета глав государств Центральноазиатского экономического сообщества.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 ИЮЛЯ

1896 – Родился видный партийный и государственный деятель Тадж. ССР, активный и борец за установление и укрепление Советской власти в Средней Азии Абдулло Рахимбаев.

1916 – Родился Народный художник Таджикистана Ашур Хайдаров.

1947 – Родился доктор математических наук Икром Курбонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гроза, мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 30-32 тепла.