В суде Б. Гафуровского района Согдийской области началось рассмотрение судебного процесса в отношении троих жителей района. Они обвиняются в причастности к экстремистской организации «Хизб-ут-тахрир». На скамье подсудимых молодые люди, возраст которых составляет 33-36 лет.

Источник «АП» в правоохранительных органах области сообщил, что им инкриминируется статья 307 прим 3 часть 2 (Организация деятельности экстремистской организации или участие в ней) УК РТ.

В 2013 году обвиняемые добровольно вступили в ряды экстремистской организации «Хизб-ут-тахрир». Подсудимых задержали сотрудники ГКНБ РТ в Согдийской области.

По данным Согдийского областного суда, в 2016 году в Согде было рассмотрено 30 уголовных дел, связанных с членством жителей области в экстремистских организациях. Были осуждены 48 жителей Согда.