Кинотеатр «Навруз» приглашает всех 14 июля в кино за полцены. Всего за 20 сомони вы сможете посмотреть «Человек-паук: Возвращение домой».
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Жанр: мультфильм, приключения
Страна: США
Режиссёры: Джон Уоттс
Музыка: Майкл Джаккино
Смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».
После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.
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Алекс6
оперативно исправили, а комменты пропустите?