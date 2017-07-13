Кинотеатр «Навруз» приглашает всех 14 июля в кино за полцены. Всего за 20 сомони вы сможете посмотреть «Человек-паук: Возвращение домой».

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Жанр: мультфильм, приключения

Страна: США

Режиссёры: Джон Уоттс

Музыка: Майкл Джаккино

Смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.