Известный таджикский дзюдоист Комроншох Устопириён может снова выступать на соревнованиях внутри страны. Но если сам того захочет. Наказание может быть снято после того, как он обратится с такой просьбой в Комитет по делам молодежи и спорта РТ.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Комитета Ахтам Абдуллозода, отвечая на вопрос журналистов, снимут ли с известного борца наказание после его успехов на международной арене.

«Если сам спортсмен подаст в Комитет заявление по этому поводу, рабочая группа пересмотрит принятое ранее решение о его дисквалификации», - заявил Ахтам Абдуллозода.

Пока такого обращения от самого спортсмена Комитет не получал.

«Если поступит заявление, Комиссия, принявшая решение о дисквалификации Устопириёна рассмотрит инцидент заново и возможно, отменит принятое ранее решение. Но лично по моему мнению, это наказание было справедливым. Каждый спортсмен в ответе за свои поступки», - сказал Ахтам Абдуллозода.

Дважды чемпион Азии Комроншох Устопириён был отстранен от участия во внутренних соревнованиях по национальной борьбе до апреля 2019 года. Это случилось после скандального поединка на соревнованиях по борьбе гуштингири в душанбинском комплексе «Наврузгох», которые состоялись 23 марта.

Ранее Дилшод Назаров, зампредседателя Комитета по делам молодежи и спорта 29 марта сообщил, что решение об отстранении Комроншоха Устопириёна от участия во всех состязаниях по национальной борьбе внутри Таджикистана было принято рабочей группой, в состав которой вошли тренеры и руководители федераций по видам борьбы, представители спортивного руководства страны, судьи.

«Чтобы рассмотрение инцидента в комплексе «Наврузгох» и обвинение Устопириёна о якобы несправедливом судействе в финале соревнований проходило объективно, мы включили в состав комиссии самого Комроншоха и его тренера», - сказал Назаров.

По словам Дилшода Назарова, по результату работы комиссии было установлено, что в финальной схватке турнира по борьбе на Кубок города Душанбе, состоявшейся 23 марта в комплексе «Наврузгох» между Комроншохом Устопириёном и другим известным таджикским борцом Саидджалолом Саидовым ошибки в судействе не было.

«Обвинение в предвзятости судей беспочвенно. Борец Саидджалол Саидов одержал победу в честной борьбе», - сказал Назаров.

Комроншох Устопириён был отстранен от участия во внутренних соревнованиях по национальной борьбе на два года – с 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2019-го.

Но Комроншох Устопириён по-прежнему может участвовать в международных соревнованиях по дзюдо.

Сразу после дисквалификации Комроншох Устопириён принял участие в нескольких важных международных турнирах и завоевал медали различных достоинств, заныв первое место в своем весе в мировом рейтинге дзюдоистов.

27 мая Комроншох Устопириён стал двукратным чемпионом Азии в Гонконге.

Выступая в весовой категории до 90 кг, Устопириён на пути к финалу одержал победу над Аллиханом Ганамом, выступившим под флагом Международной федерации дзюдо (IJF), Мухаммадкаримом Хуррамовым из Узбекистана и Шоичиро Муканом из Японии.

После этого многие пользователи социальных сетей и болельщики спортсмена в своих обращениях просили руководство Комитета по делам молодежи и спорта отменить наказание Комроншоху.