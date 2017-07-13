На востоке Таджикистана в результате разыгравшейся стихии – ураганного ветра днем 12 июля погибли женщина и молодой парень: их унесло ветром в реку.

«33-летняя жительница Гарма Раштского района и 16-летний житель села Руноб этого района, проходили через мост городка Гарм. В это время внезапно подул сильный ветер. Женщина и парень не смогли удержать и упали в реку Сурхоб. Оба утонули», - отмечается в сообщении на сайте МВД.

В сообщении подчеркивается, что тело женщины найдено, а поиск тела 16-летнего юноши продолжаются.