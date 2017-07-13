В настоящее время правительством страны рассматривается вопрос о повышении тарифов на воду на 10 процентов до конца текущего года, сообщили сегодня на пресс-конференции в ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Таджикистана. «Это требование инвесторов», - объяснила заместитель директора ГУП «ЖКХ» Мархабо Султонова.

Она успокоила: тарифы на вывоз мусора пока повышаться не будут.

По словам руководителя Главного управления «Таджикобдехот» Бахтиёра Сафарова, в настоящее время население регионов Таджикистана (ЖКХ столицы обслуживается подведомственной структурой мэрии города, и тарифы определяются отдельно от других регионов, - прим.ред.) платило за каждый кубометр воды 0,83 сомони.

«После рассмотрения вопроса о повышении цена вырастет до 0,94 сомони. Сейчас бюджетные организации платят за 1 куб воды 1 сомони 10 дирамов, внебюджетные – 2 с 20 д», - сказал он.

В Душанбе стоимость одного кубометра воды составляет 0,62 сомони. Эта сумма была установлена 1 октября 2016 года. До этого жители столицы платили за 1 кубический метр воды 0,51 сомони. Это если по счетчику. А если его вам так и не установили, тогда вы оплачиваете по количеству проживающих в вашей квартире или доме - 6,88 сомони за каждого человека. Это пока. Предстоящее повышение тарифов коснется и столичных водопользователей.

По информации первого заместителя директора ГУП «ЖКХ» Равшана Туйчизода, в настоящее время долги населения (без учета Душанбе) перед предприятием составляют около 30 миллионов сомони. В свою очередь, «Жилищно-коммунальное хозяйство» Таджикистана имеет долги в размере 37 миллионов долларов перед инвесторами.

С марта 2016 года тарифы на воду для населения, а также хозяйствующих и коммерческих предприятий, были повышены на 10%. С 1 июля прошлого года на 10% выросли тарифы на воду для бюджетных организаций.

Как говорят специалисты ЖКХ, реальная себестоимость одного кубометра воды составляет 2,3 сомони.

Отчитываясь за первое полугодие 2017 года, первый заместитель главы ЖКХ Равшан Туйчизода упомянул, что предприятия отрасли водоснабжения и канализации в городах и районах республики обеспечили пользователей более 24 млн кубометрами питьевой воды и вывели в канализацию более 9 млн кубометров стоков. Сумма оказываемых услуг потребителям данной отрасли составила 33 млн 478 тыс. сомони, что составляет 115% от предусмотренного плана.

Равшан Туйчизода также отметил, что техническая оснащенность коммунальных предприятий остается нерешенной проблемой отрасли. Из 867 единиц спецтехники, находящихся на балансе предприятий отрасли, только 576 находится в рабочем состоянии.

«Для качественного предоставления коммунальных услуг потребителям в городах и районах республики, согласно подсчетам и действующим нормам, необходимо более 800 единиц спецтехники», - завил Туйчизода.