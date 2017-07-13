Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ, согласно которому госкомитет по телевидению, радиовещанию и кинематографии переводится на хозрасчет — «с целью дальнейшего развития отрасли». Об этом сегодня, 12 июля, сообщает туркменская служба «Радио Свобода» — «Радио Азатлык».

Прекращение финансирования государством телевидения и радиовещания будет осуществлено поэтапно в течение 4 лет и начнется в 2018 году.

Как отмечают собеседники «Радио Азатлык», передачи национального телевидения страны однообразные, информация крайне скудная, содержание программ основано на официальной хронике и пропаганде достижений. В связи с этим жители страны предпочитают зарубежные телеканалы, доступные по спутниковому телевидению, в основном российские и турецкие.

На этом фоне программы государственного телевидения Туркменистана неоднократно подвергались критике президента страны.

В частности, Бердымухамедов выражал недовольство темпами развития отечественного телевидения. Вместе с тем, туркменские власти уже несколько лет ведут кампанию по демонтажу спутниковых антенн, устанавливаемых жителями страны для просмотра передач зарубежных телеканалов.