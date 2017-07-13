Впервые в истории Великобритании мусульманская гей-пара сыграла свадьбу. Скромная свадебная церемония рошла в городе Уолсолл, где 24-летний Джайд Чоудхури связал себя узами брака с 19-летним Шоном Роганом, сообщает Cosmopolitan.

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«24-летний Джаэд Чоудхури родился в обычной мусульманской семье в Бангладеш. С детства он понимал, что не такой, как остальные мальчики. Джаэд не любил футбол, зато ему нравилось смотреть шоу о моде. В школе над Джаэдом издевались, а дома на него давил отец. Понимая, что его сын растет особенным, мужчина пытался найти ему девушку, менял его школы и даже как-то отправил в паломничество… Однако все было безрезультатно», — говорится в сообщении.

Джаэд уехал жить в Великобританию, но и там столкнулся с непониманием. Со временем Джаэда стали посещать суицидальные мысли. Однажды он плакал в одиночестве на скамейке в парке. К нему подошел молодой человек и спросил, все ли в порядке. Это был 19-летний Шон Роган (Sean Rogan), его будущий супруг, пишет издание.

cosmo.ru

Джаэд и Шон сыграли свадьбу в традиционной мусульманской одежде. «Таким образом я показываю, что мне наплевать на мнение окружающих. Моя семья до сих пор считает, что это болезнь, которую можно вылечить. Хочу сказать всем людям, которые проходят через то же самое, что все в порядке. Мы хотим показать миру, что вы можете быть геем и мусульманином», — прокомментировал свою свадьбу Джаэд.