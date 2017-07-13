Российские военные специалисты помогают ликвидировать последствия схода селей, перекрывших русло пограничной реки Пяндж в Дарвазском районе Таджикистана, сообщил «АП» полковник Ярослав Рощупкин, помощник командующего войсками ЦВО.

Он отметил, что соответствующее обращение поступило командованию Центрального военного округа от властей республики.

«Внезапно образовавшаяся природная плотина на несколько метров повысила уровень воды, которая в двух местах затопила автодорогу Душанбе - Куляб - Хорог, соединяющую столицу республики с расположенными на Памире регионами», - отметил он.

По его словам, для разрушения природных препятствий на пути водной артерии военнослужащие применили более 100 килограмм тротила и более 50 мин, что позволило понизить уровень подтопления. Работы продолжаются.

8 июля с гор левобережного Дарваза сошли несколько селей, которые перекрыли движение между кишлаками Ширговад и Ёгед в Горно-Бадахшанской автономной области, подтопили десятки домов по обе стороны границы и привели к гибели нескольких человек с афганского берега Пянджа.