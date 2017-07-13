Российские военные специалисты помогают ликвидировать последствия схода селей, перекрывших русло пограничной реки Пяндж в Дарвазском районе Таджикистана, сообщил «АП» полковник Ярослав Рощупкин, помощник командующего войсками ЦВО.

14:22 11 июл

Наводнение в Дарвазе: вода частично отступила, но дорога закрыта

Он отметил, что соответствующее обращение поступило командованию Центрального военного округа от властей республики.

«Внезапно образовавшаяся природная плотина на несколько метров повысила уровень воды, которая в двух местах затопила автодорогу Душанбе - Куляб - Хорог, соединяющую столицу республики с расположенными на Памире регионами», - отметил он.

По его словам, для разрушения природных препятствий на пути водной артерии военнослужащие применили более 100 килограмм тротила и более 50 мин, что позволило понизить уровень подтопления. Работы продолжаются.

8 июля с гор левобережного Дарваза сошли несколько селей, которые перекрыли движение между кишлаками Ширговад и Ёгед в Горно-Бадахшанской автономной области, подтопили десятки домов по обе стороны границы и привели к гибели нескольких человек с афганского берега Пянджа.