Tajikistan’s upper house (Majlisi Milli) of parliament yesterday seconded an initiative of deputies of the Majlisi Namoyandagon (Tajikistan’s lower chamber of parliament) to give law enforcement authorities the power to identify people suspected of visiting “undesirable” websites.

