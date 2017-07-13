Академик сегодня в ходе встречи с журналистами заявил, что предположения некоторых кругов о том, что дождливое и ураганное лето текущего года в России является делом создателей так называемого «климатического оружия», научно не обосновано.

«По имеющимся у меня сведениям, в середине прошлого века в СССР и США были предприняты попытки создания «климатического оружия», но они были безуспешными, - сказал президент Академии наук РТ. - Главная причина того, что происходит с погодой, в частности, нынешним летом в России и в целом в мире, является глобальное потепление нашей планеты, и его создали супердержавы мира, которые несут полную ответственность за это», - отметил Рахими.

Потепление климата, по словам таджикского ученого, на сегодняшний день является серьёзной угрозой для всего человечества.

В России это лето выдались одним из холодных за последние десятилетия. Ливни, ветры, ураганы стали обычным явлением этого лета в Москве. Вчера российскую столицу снова затопило: ливень стал причиной пробок. Сильный ветер привел к повреждению ЛЭП, падению деревьев и рекламных щитов. В городе был объявлен желтый уровень опасности. Такая погода, по данным синоптиков, продлится до полудня 13 июля.

29 мая в Москве в результате урагана погибли 11 человек. Граждан Таджикистана среди пострадавших от грозной стихии тогда не было.