Муссируемые в некоторых СМИ республики слухи сообщения о том, что в ряды Академии наук Таджикистана рвется большое количество государственных чиновников страны, являются преувеличением, заявил президент АН РТ академик Фарход Рахими на встрече с журналистами.

По его словам, в текущем году из всех претендентов на ученые звания академика и член-корреспондента АН Таджикистана всего четверо являются государственными чиновниками.

«Законы Таджикистана не запрещают государственным чиновникам выдвигать свои кандидатуры на звания академика или член-корреспондента АН РТ, и мы не можем отказать госчиновникам выдвигаться в академики. В этом случае главными критериями являются – быть известным ученым, издать научные книги и монографии, иметь свою школу и учеников», - отметил Рахими.

Он заверил журналистов в том, что назначенные на 14 июля выборы новых академиков и член-корреспондентов АН РТ пройдут в строгом соблюдении законов страны, устава и положения Академии наук РТ.

Новых академиков и член-корреспондентов АН Таджикистана выберут 21 действующий академик и 33 действующих член-корреспондентов Академии наук.

Напомним, выдвижение кандидатов в академики и членкоры АН РТ завершилось в середине июня на ученых советах институтов и научных учреждений АН РТ.

Среди выдвиженцев - восемь кандидатов в академики и 103 кандидата в член-корреспонденты АН РТ. Их возраст составляет от 35 до 80 лет. Всего же будет избрано пять академиков и 35 членкоров.

Первоначально выборы новых академиков были назначены на 5 июля, но по неизвестным причинам были перенесены на 14 июля.