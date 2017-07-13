Эмомали Рахмон подписал постановление о выделении трех миллионов сомони на организацию отдыха детей и подростков в лагерях. Постановление глава правительства подписал 5 июля.

В постановлении об организации летнего отдыха детей и подростков в 2017 году председателям Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов, руководителям министерств и ведомств поручено завершить работы по строительству, ремонту, оборудованию зданий, спортивных площадок, бассейнов, озеленению загородных, спортивных и оздоровительных лагерей.

Отмечается, что открывать все типы лагерей разрешается только на основании заключения государственных органов санитарно-эпидемиологического надзора.

В первую очередь путевками в эти лагеря должны быть обеспечены дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих семей и одаренные дети.

Министерству образования и науки поручено обеспечить методическое руководство организации летнего отдыха детей и подростков, принять необходимые меры для эффективного проведения учебно-воспитательных мероприятий и обеспечить лагеря педагогическими кадрами.

Министерству здравоохранения поручено принять меры по обеспечению лагерей отдыха необходимыми медицинскими кадрами, обеспечить контроль и надзор за их санитарно-гигиеническим состоянием во время летних каникул.

А министерству внутренних дел поручено обеспечить безопасность детей и подростков в лагерях, а также на пути их организованного следования к местам отдыха и обратно.