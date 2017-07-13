Конгрессмены Брэд Шерман и Эл Грин, представляющие Демократическую партию, выдвинули инициативу импичмента президента Дональда Трампа за препятствие расследованию о возможном вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Об этом сообщает The Hill, на который ссылается "Дождь".

Издание отмечает, что это первый случай, когда Конгрессу предложили проект закона об импичменте Трампу.

«Теперь мы будем пытаться заставить юридический комитет Палаты представителей Конгресса США провести слушания по поводу создания препятствий правосудию и российского вмешательства в наши выборы», — говорится в заявлении Шермана.

Шерман объясняет свое требование тем, что Трамп допустил тягчайшее нарушение закона, а именно воспрепятствовал осуществлению правосудия, отправив в отставку директора ФБР Коми, курировавшего расследование «российского следа» в прошлогодней предвыборной кампании.

Он указывает, что информация о Трампе «дает основания полагать, что кампания президента стремилась получить поддержку от России». По мнению Шермана, Трампу «было, что скрывать», «учитывая то, как президент пытался закрыть расследование в отношении Майкла Флинна (бывший советник президента США по национальной безопасности. — прим. Дождь) и более масштабное расследование, которое касается России».

7 июля в Гамбурге состоялась первая встреча Трампа и Путина с момента инаугурации президента США в январе. После встречи Трамп назвал встречу с Путиным «потрясающей».

Как пишет "Дождь", однако уже 9 июля The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома и одного из помощников президента США сообщила, что на встрече президенты 40 минут на повышенных тонах обсуждали тему возможного вмешательства России в американские выборы.

Трамп назвал причину разногласий с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBN рассказал о своих впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным. По его словам, между ним и главой российского государства есть очевидные разногласия, пишет РБК.

«Путин хочет лучшего для России, а я выступаю в интересах США. В вопросе урегулирования сирийского конфликта мы можем договориться о перемирии, и есть еще много вопросов, где мы можем добиться положительного результата. Но обязательно будет так, что Путин будет выступать в российских интересах, а я в своих», — сказал Трамп в интервью CBN.



При этом президент США позитивно отозвался о разговоре с Путиным. «У нас был длительный разговор. Все, конечно, удивились, как долго мы общались, но это хорошо, а не плохо. Я думаю, что мы неплохо поладили. Кто-то скажет: «Нет, им не следовало ладить». Но кто эти люди? Россия и США — две чрезвычайно мощные ядерные державы. И не имеет смысла не иметь каких-то отношений», — подчеркнул Трамп.



Также американский президент рассказал, что именно благодаря встрече с Путиным удалось договориться о перемирии на значительной территории Сирии, где «творился полнейший бедлам». «Это перемирие продержалось четыре дня, тогда как в предыдущие разы оно никогда не соблюдалось. А все потому, что президенты Путин и Трамп договорились об этом. Я не знаю, что будет дальше. Может, они опять начнут стрелять. Но то, что это перемирие отличается от остальных, уже говорит о многом», — сказал глава Белого дома.



Американский президент также предположил, что России была невыгодна его победа на выборах. По его мнению, Путину была бы выгоднее Хиллари Клинтон на посту президента, поскольку сам он усиливает американские вооруженные силы и работает над экспортом американских энергоресурсов, против чего выступает Россия. «Ему бы больше понравилась Хиллари, которая хотела везде построить ветряные мельницы. А это бы позволило Путину поднять цены на энергоресурсы», — предположил Трамп.