Верхняя палата парламента Таджикистана 12 июля поддержала инициативу депутатов нижней палаты парламента республики о наделении правоохранительных органов правом получать информацию о том, какие сайты посещают граждане страны.

Выступая по данному вопросу на одиннадцатой сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана, глава исполнительного аппарата президента республики, сенатор Рахмон Озода Эмомали предложила внести соответствующие поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Напомним, депутат нижней палаты парламента Таджикистана Джурахон Маджидзода, выступая 7 июня с парламентской трибуны, заявил, что таджикистанцы ежедневно получают до 90 тыс. SMS-сообщений от предполагаемых экстремистов и террористов с призывом присоединиться к ним.

По его словам, на сегодняшний день свыше 3 миллионов граждан Таджикистана имеют доступ к интернету. «Свыше 80 процентов из них посещают так называемые нежелательные сайты, которые принадлежат экстремистским и террористическим организациям», - заявил Маджидзода.

В связи с этим депутат нижней палаты парламента предложил внести поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которым сотрудники правоохранительных органов теперь уже после одобрения верхней палатой будут наделены правом получать информацию о лицах, посещающих «нежелательные» сайты.