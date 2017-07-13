Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 12 июля во второй половине дня принял Генерального директора администрации Европейской комиссии по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиса, передает пресс-служба президента РТ.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем и качеством сотрудничества Таджикистана и Европейского Союза, стороны подчеркнули свою готовность и заинтересованность в большем укреплении, упрочении и эффективности двусторонних и многосторонних отношений.

Важным средством улучшения партнёрства Таджикистана и Европейского Союза была названа, прежде всего, эффективная реализация инициатив последних лет, в том числе действие «Возобновлённой стратегии Европы для Центральной Азии», и Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, отмечается в сообщении.

С удовлетворением была подчёркнута деятельность важных средств усиления сотрудничества, в том числе регулярная работа Совета и Комитета по сотрудничеству, а также Комитета межпарламентских связей и Диалога между Таджикистаном и Европейским Союзом по правам человека. Важной для улучшения партнёрства была названа успешная реализация Индикативной программы Европейского Союза на 2014-2020 годы, которая предусматривает выделение 251 млн. евро Таджикистану в трёх основных направлениях сотрудничества: здравоохранение, образование и развитие села.

Были также рассмотрены вопросы, связанные с развитием сотрудничества в сферах экономики, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и решением проблем безопасности, в том числе борьбы против терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотических веществ и других форм транснациональной организованной преступности, содействие в нормализации политической и военной ситуации в Афганистане и большее укрепление защиты границ, технической и военной мощи пограничных структур.