Одиннадцатая сессия маджлиса народных депутатов города Душанбе пятого созыва состоится 24 июля в резиденции президента Таджикистана, где размещена администрация мэра города после назначения в январе месяце текущего года мэром столицы Рустама Эмомали.

Источник в столичной администрации сообщил "АП", что согласно решению мэра, в повестку сессии включено рассмотрение вопроса о реализации проектов в сфере образования, а также итоги социально-экономического развития города за первое полугодие текущего года и задачи на второе полугодие.

Мэр Душанбе попросил депутатов городского маджлиса до сессии провести в своих избирательных округах встречи с населением, а по их итогам внести предложения для включения в повестку дня сессии.