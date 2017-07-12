По приглашению национальной промоутерской компании Dorob Fight в Таджикистан 17 июля приедет непобежденный боец, претендент на титул UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

В Душанбе приедет известный российский боец по смешанным единоборствам (ММА) Хабиб Нурмагомедов. Его визит в Таджикистан состоится в понедельник, 17 июля. Хабиб, имеющий в своем послужном списке 24 боя и ни одного поражения, приедет в нашу страну вместе со своим отцом - мастером спорта по боевому самбо и заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым.

В ходе своего визита Хабиб Нурмагомедов планирует провести встречи с любителями смешанных боев, действующими таджикскими спортсменами, участвовать в благотворительной акции, посетить спортзалы и достопримечательности города.

Как сообщили «АП» в промоутерской компании Dorob Fight, занимающейся проведением турниров по смешанным единоборствам, долгожданная встреча известного дагестанского бойца с болельщиками состоится 17 июля в 20:00 в здании Амфитеатра г.Душанбе, где он ответит на все интересующие вопросы.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов финалист чемпионата России, обладатель Кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою, чемпион России, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грепплингу по версии NAGA Grappling Следует отметить, что это первый визит Нурмагомедова в Таджикистан.

- Хабиб очень популярен среди любителей смешанных боев Таджикистана. Учитывая это, а также популярность ММА в нашей стране, в честь Года молодежи мы решили пригласить Нурмагомедова в Душанбе. В рамках запланированных мероприятий состоится встреча Хабиба Нурмагомедова с болельщиками в столичном Амфитеатре. Они смогут задать ему вопросы по интересующим их темам и сфотографироваться на память со своим кумиром. Вход свободный, - сообщили в Dorob Fight.

В одном из своих интервью в начале года Хабиб сообщал, что намерен посетить Таджикистан после боя с Тони Фергюсоном.

Но бой Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона в начале марта был внезапно отменен. Хабиб попал в больницу на фоне проблем со сгонкой веса. Три месяца спустя спортсмен восстановился и начал легкие тренировки, а сейчас приступил к более серьезной подготовке, чтобы осенью вновь выйти в клетку и встретиться со своим соперником.