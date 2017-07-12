Фотка с королем Джоффри. :-)Автор статьи Фелипе Ферри сыграл слугу в массовке на съемках одной из серий «Игры престолов». Ферри провел на съемочной площадке сериала пять дней, а затем поделился своими впечатлениями от пережитого.

Эту историю Фелипе Ферри рассказал в сервисе «Квора». Она также публиковалась в его блоге под заголовком «Валар Дохаэрис»: Прислуживаю на свадебном пире короля Джоффри, который перевел Kloop.kg. Играть в массовке в «Игре престолов» — невероятный опыт. Мне посчастливилось играть прислугу на свадебном пире короля Джоффри.

Сцену эту снимали в Дубровнике — потрясающей красоты историческом городе в Хорватии, на берегу Адриатического моря. К тому времени я прочитал только первую книгу из серии, поэтому не ожидал главного спойлера, который произошел именно в этом эпизоде.

Но позвольте сказать: если и существует ситуация, в которой не страшно узнать спойлер, то это была она!

Мне выпала редкая возможность видеть, как ничтожный выродок, король Джоффри, десяток раз давился до смерти всего в нескольких шагах от меня!

Это подводит меня к одной из главных причин, почему присутствовать на съемочной площадке — круто. Для фаната сложно отделить саму личность актера от его образа, поэтому, когда я вступил в разговор с Джеком Глисоном, играющим Джоффри, для меня было огромным удивлением узнать, что на самом деле он очень приятный человек, и он даже позволил мне сфотографироваться с ним!

Очень милой была и Лена Хиди, исполняющая роль королевы Серсеи.

В этой сцене присутствовали все из Королевской гавани: Тирион, Санса, Лорас Тирелл, его бабушка и отец, лорд Тайвин, лорд Варис, великий мейстер Пицель, Бриенна Тарт, Сир Джэйми, Оберин и Эллария Сэнд… В общем, вы сами знаете: вы же смотрели этот эпизод.

Я мог непринужденно беседовать с одними, поглядывать на других. Я даже узнал о секрете, благодаря которому лорд Варис знает о местонахождении всех, кто живет в Королевской гавани… в перерывах между съемками он проверяет их страницы в «Фэйсбуке»! Скорее всего, он пользуется какой-нибудь средневековой версией вроде «Вестербука» или чего-то в этом роде.

Пять дней, проведенные на съемочной площадке, были потрясающими. Хотя они и были напряженными — нас забирали в 4 утра и привозили в 7 вечера, — все было настолько захватывающим, что долгие рабочие часы ничуть не портили впечатление.

Дни напролет мы проводили в наших сценических костюмах; было удивительно находиться в окружении дворян, воинов и прислуги. Становится смешно от того, что ты невольно начинаешь думать, что все это реальное, и ребята в доспехах — настоящие воины, хотя они такие же люди, как и ты сам. Если подумать об этом, то даже становится немного страшно.

Более того, очень забавно было видеть все эти анахронизмы в таком месте. Твой мозг только начинает принимать тот факт, что ты в средневековом мире, как вдруг, посмотрев в сторону, ты видишь, как тот же слуга печатает на своем айфоне, часовой потягивает сигарету, дворянин пьет сок из тетра-упаковки…

Большинство актеров массовки были местными жителями Дубровника или соседних городов. К моему удивлению, многие из них не знали об «Игре престолов» вообще ничего! Особенно те, что постарше. Но даже они к концу съемок начали жалеть, что не оказывали фильму должное внимание.

Играть в массовке относительно просто. Большую часть времени ты просто ждешь, потому что не во всех сценах нужны все актеры. Пока мы ждали, мы разговаривали друг с другом, гуляли по площадке или наслаждались прекрасным видом на море, открывающимся с нашего места.

Когда подходила наша очередь сниматься, помощник продюсера расставлял каждого на определенные места и объяснял, что мы должны были делать. Поскольку я был прислугой, мне в основном приходилось проходить между столами и наливать искусственное вино в кубки дворян или разносить блюда с искусственной едой от одного стола к другому. Однако вино в кубок Джоффри наливал не я… :-)

Мне повезло, что я был именно слугой: дворяне все время сидели, а солдат не было видно за их доспехами. Поскольку мы, слуги, ходили все время по площадке, у нас было больше шансов попасть в кадр. И меня, хоть и не часто, в сериале тоже видно.

Еще одна причина, почему это был невероятный опыт — мне посчастливилось работать в другой стране среди местных жителей. Сам я из Бразилии, и работать среди хорватов было здорово. Они были очень радушными и милыми, поэтому я чувствовал себя как дома.

Что ж, к концу съемок пришлось вернуться к реальности, и даже было немного грустно видеть всех актеров в их обычной одежде и прощаться со всеми. Я планирую когда-нибудь в будущем повторить этот опыт и очень рекомендую всем попробовать!

Вот несколько кадров из серии, в которых можно меня увидеть:

Фотка с королем Джоффри. :-)

А вот и очаровательная королева…