Министр здравоохранения и социальной защиты населения РТ Насим Олимзода сегодня подтвердил факты заболевания брюшным тифом на юге республике.

«Действительно, в Бохтарском районе Хатлонской области зарегистрировано 5 случаев брюшного тифа, но ни о какой эпидемии речи не идет, - подчеркнул глава Минздрава. - В срочном порядке была образована специальная комиссия, которая на месте ознакомилась с положением дел. Были приняты все необходимые меры, чтобы болезнь не распространилась».

По его словам, причиной заражения оказалось употребление воды из русла реки Вахш, которая, как оказалось, была загрязнена, так как по берегу было построено несколько туалетов, нечистоты которых стекались в воду.

«Мы обратились с официальным письмом в исполнительный орган государственной власти Хатлонской области и местный орган Бохтарского района, чтобы в срочном порядке были предприняты меры», - отметил министр, и заверил журналистов, что случаев распространения болезни больше не зафиксировано.

Между тем, ранее в интервью радио «Озоди» начальник Управления здравоохранения и социальной защиты населения Хатлонской области Саъдулло Маллазода отметил, что подозрение на брюшной тиф выявлено у 70 человек, и все они проходят обследование.

О первых случаях заражения брюшным тифом было сообщено в конце июня. При этом отмечалось, что аномальная жара может усилить случаи распространения эпидемии среди населения.

Медики предупреждают, что одним из путей инфицирования является употребление некипяченой воды и купание в загрязненных водоемах в антисанитарных условиях.

В этом году это первый зарегистрированный случай.

«Исследование эпидемиологического состояния инфекционных заболеваний в республике показывает, что не зарегистрировано ни одного случая такими опасными инфекционными болезнями, как холера, тоун и лептоспироз», - говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и отмечается, что за первое полугодие этого года со стороны специалистов по всей территории республики было осуществлено 18006 проверок, согласно которым за невыполнение санитарно-эпидемиологических требований оштрафовано 5680 человек на общую сумму 789 тысяч 970 сомони.

Между тем, как сообщил источник из района Джайхун Хатлонской области, в местную больницу попал трудовой мигрант с одной из форм лихорадки. Но в министерстве здравоохранения это не подтвердили, попросив обращаться по факту.