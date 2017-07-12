Все мы знаем о круговороте воды в природе, поэтому наивно полагаем, что вся потраченная нами вода обязательно вернется к нам вновь. Так ли это, и как долго сможет прожить человек без воды? Ответы в нашем эксперименте.

На вторые сутки без воды начинается головокружение, снижается работоспособность, на третьи – поднимается температура, учащаются головные боли, тремор. Это мы провели на себе, имея возможность в любой момент остановить эксперимент. В это же время около 700 млн. человек в мире не могут остановить этот процесс, живя в условиях ежедневного дефицита питьевой воды.

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