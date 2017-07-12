Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал русский язык «народным достоянием» страны. Об этом глава Белоруссии заявил на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы в Минске, передает агентство «БелТА».

«Русский язык для нас не чужой. Это и наше национальное достояние. Белорусы за свою многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в стране русский язык имеет статус государственного наравне с белорусским. "Этот вопрос решен народом на референдуме", - подчеркнул президент Белоруссии.

"Русский язык - это мой русский язык. Это живое. И в нем вклад не только русских людей. Это совершенно иной русский язык, куда вплетены нравы, характеры, толерантность в том числе белорусского народа. Он развивался из века в век, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Наш язык, русский язык, на котором разговаривают россияне, белорусы, украинцы и многие другие, - это сплетение душ многих народов".

​В конце апреля Лукашенко заявил, что Белоруссия «никогда» не откажется от русского языка, «но и не забудет белорусский».

Лукашенко подчеркивал, что большинство граждан страны говорят на русском и в быту для общения используют русский язык. Он также назвал русский язык общим для обеих стран, отметив, что Россия и Белоруссия его «создавали годами».

