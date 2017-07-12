Первая группа таджикских паломников вылетит для совершения хаджа из Душанбе в Джидду 16 августа. К святыням ислама их доставит авиакомпания «Сомон Эйр».

Глава Комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве РТ Сулаймон Давлатзода почеркнул на пресс-конференции, что, согласно договоренностям между Таджикистаном и Саудовской Аравией, в этом году таджикских паломников будут обслуживать две авиакомпании – таджикская «Сомон Эйр» и аравийская Flynas.

Полеты в Джидду будут осуществляться из двух городов Таджикистана - Душанбе и Худжанда. Последние паломники вылетят в Саудовскую Аравию до конца августа.

Хадж в этом году обойдется для граждан Таджикистана в 32 тысячи 671 сомони (по нынешнему курсу - более 3 тысяч 630 долларов).

Сулаймон Давлатзода назвал причиной увеличения стоимости хаджа повышение курса доллара.

Количество квот для таджикских паломников в этом году не изменилось. Хадж могут совершить 6,3 тыс. таджикских граждан.

Напомним, в прошлом году в Таджикистане было принято решение не включать в квоту лиц младше 40 лет. Таким образом Комитет по делам религии пытался разрешить вопрос с огромной очередью желающих посетить святыни ислама.

В течение нескольких лет Саудовская Аравия сокращает квоту для хаджа для мусульманских стран, в том числе для Таджикистана, на 20% и многие пожилые люди не могут отправиться в паломничество.

«Цель нашего решения заключается в том, чтобы предоставить возможность пожилым людям совершить паломничество и осуществить их давнюю мечту», - сообщали в прошлом году в Комитете по делам религии.