Можно завалить ванную комнату beauty - продуктами с самым продвинутым составом и текстурами, закупить лучшую декоративную косметику, но без грамотного очищения кожи все это окажется бесполезным. И в день свадьбы даже самый профессиональный макияж будет далеко не идеальным.

Профессиональный косметолог Фарангис из популярного, душанбинского салона красоты Yves Rocher рассказывает, как правильно очищать кожу лица, какими препаратами пользоваться и когда эту процедуру стоит делать будущей невесте.

Вообще, процедуру очищения кожи лица периодически необходимо выполнять каждой женщине и совсем не обязательно искать для ее проведения серьезный повод. Особенно это правило стоит выполнять в условиях жаркого таджикского климата, когда ни один кондиционер не спасает от потливости, а нередкие пыльные бури загрязняют кожу так, что обычным скрабом здесь ни за что не отделаешься. Грязь скапливается в порах кожи, появляются раздражения, воспаления, угри, комедоны и прочие «прелести», которые не скроет ни один, даже самый профессиональный, макияж.

Конечно, этот факт стоит учитывать при подготовке к свадьбе и кроме поисков хорошего визажиста, стоит записаться на прием к косметологу, чтобы заблаговременно подготовить кожу лица к одному из главных дней в жизни любой женщины. Оптимальные сроки для проведения этой процедуры – два месяца до свадьбы. Кстати, кроме собственно очищения, процесс чистки лица помогает повысить выработку эластина и смягчает огрубевшую кожу, а значит, лицо будет выглядеть свежим.

Выбираем свою процедуру

Виды очищения кожи лица очень разнообразны, и эти процедуры назначаются индивидуально. При выборе косметолог ориентируется на состояние кожи, учитывает противопоказания. Например, для чувствительной кожи подходит процедура «ультра нежность». Любое очищение лица в нашем салоне производится на растительной косметике известного мирового бренда Yves Rocher, которая не содержит парабенов – сложных эфиров пара-гидроксибензойной кислоты, широко используемых в качестве консервантов в косметической промышленности, и которые значительно ухудшают качество конечного продукта. А результат всей процедуры, естественно, во многом зависит от качества косметики.

Вся продукция Yves Rocher основана на натуральных, растительных ингредиентах. Это указано уже в знаменитом девизе нашей компании: «Природа источник моей красоты».

Во время процедуры «ультра-нежность» мы используем линейку Sensitive, которая разработана специально для чувствительной кожи. Основной состав линии Sensitive – это легкие и комфортные текстуры. Формула содержит минимальное количество ингредиентов, которые помогают предотвратить возможную реакцию.

Как проходит процедура?

Если процедуру очищения лица проводит профессионал, то этот процесс не только гарантирует результат, но и доставляет большое удовольствие. Перед началом очищения проводится предварительная подготовка кожи, косметолог сам очищает лицо от мейк-апа и убеждается в том, что кожа вполне готова. Затем – паровые ванны, обогащенные озоном, на этом этапе поры кожи расширяются, чтобы усилить этот эффект на лицо наносится эксфолиант для лучшего увлажнения и расширения пор.

Теперь косметолог приступает к непосредственному очищению кожи от комедонов, которые обусловлены закупоркой желез, отвечающих за выработку кожного сала, и убирает надоедливые черные точки.

После того, как процесс очистки кожи закончился, на лицо последовательно наносят несколько питательных масок: сначала дезинфицирующую, затем витаминную, а после увлажняющую. Необходима и процедура дарсонвализации, которая подсушивает и предотвращает воспалительные процессы на лице. Кроме того, с учетом особенностей кожи специалист может подобрать маски, которые помогут выровнять цвет кожи, осветлить его и сузить поры.

Но и это еще не все: теперь настало время провести успокаивающий массаж лица. Кстати, такой массаж хорош не только для лица, но и для всего тела, потому что помогает избавиться от лишней воды в организме, после чего появится легкость во всем теле.

Кстати, кроме очищения кожи лица, в салоне Yves Rocher вы найдете и многие другие косметологические процедуры, как маникюр, педикюр, массаж, эпиляция, с помощью которых будущая невеста сможет привести себя в идеальный порядок и просто расслабиться накануне важного дня. И самое главное, вся продукция, которую используют наши специалисты родом из Франции, а французы знают толк в женской красоте и высоком качестве.

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