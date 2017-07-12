МЧС России предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях в Москве в среду, местами ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра. Непогода прогнозируется до утра 13 июля, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков, в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений, в ближайший час с сохранением днем и вечером 12 июля, ночью и утром 13 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В случае ухудшения погоды, возможно затруднение движения транспорта и дорожно-транспортные происшествия; повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом), возможны повреждения кровель и остекления жилых и нежилых зданий, уточняется в материале.

Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует при сильном ветре по возможности переждать непогоду в капитальном строении; находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставлять машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, заключается на сайте.