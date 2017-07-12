Сенаторы сегодня рассмотрят свыше 20 законов, которые ранее поддержала нижняя палата парламента Таджикистана. В Душанбе состоится очередная сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана.

На рассмотрение членов верхней палаты вынесены поправки в закон «О правительстве Таджикистана», согласно которым ежегодно заполнять декларацию о доходах и сдавать ее в налоговые органы наряду с членами правительства Таджикистана обязаны будут и их ближайшие родственники.

Несколько лет назад по поручению президента госслужащих Таджикистана обязали согласно законам РТ «О государственной службе» (статья 23) и «О борьбе с коррупцией» (статья 8), отчитываться перед налоговым ведомством о своих ежегодных доходах и их основных источниках.

Кроме того, в 2015 году в Закон «О государственной службе» были внесены поправки, согласно которым госслужащим запретили открывать счета в иностранных банках и приобретать недвижимость за пределами страны, с целью «недопущения утечки средств из Таджикистана».

Кроме того, согласно рассматриваемым сегодня поправкам в закон "О правительстве", члены правительства будут привлекаться к дисциплинарной ответственности за нарушение присяги на верность президенту Таджикистана.

Напомним, в мае прошлого года были внесены поправки в Конституцию Таджикистана: члены обеих палат парламента принимают присягу на верность народу, члены правительства - на верность президенту республики. В этом году на верность родине принимают присягу и государственные служащие, которых в Таджикистане насчитывается свыше 19 тысяч.

Ранее присягу на верность долгу принимали только президент и сотрудники силовых структур Таджикистана.

Сегодня на сессии сенаторы по предложению правительства, переименуют кишлаки Уртакйнар и Горбулок Яванского района в Зафар и Горчашма.

