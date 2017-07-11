Иракский спутниковый телеканал «Аль-Сумария» и сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights сообщили о смерти лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

«Аль-Сумария» сообщила о смерти аль-Багдади со ссылкой на неназванный источник в иракской провинции Ниневия. По данным телеканала, террористы ИГ сами объявили, что лидер группировки мертв. Согласно источнику, сторонники ИГ выпустили краткое заявление в котором сообщили, что у них будет новый «халиф».

Syrian Observatory for Human Rights утверждает, что ей удалось подтвердить информацию о смерти аль-Багдади.

Агентство Amaq, которое обычно распространяет заявления от имени «Исламского государства», не сообщало о смерти лидера группировки.

Сегодня ранее о гибели Абу Бакра аль-Багдади сообщали боевики «Исламского государствы», передавали СМИ, которые в свою очередь ссылались на местный источник в иракской провинции Найнава.

Исходя из скудных источников биографии лидера ИГ, Абу Бакр аль-Багдади в прошлом был жителем западного багдадского района Тобчи по имени Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, получил докторскую степень в Исламском университете в Багдаде, имел репутацию хорошего проповедника и знатока религии.

До 2004 года он жил в комнате при местной мечети в бедном районе на западе иракской столицы. Когда американцы вторглись в Ирак и свергнули Саддама Хусейна, аль-Багдади поначалу не проявлял враждебности к американцам, но позже примкнул к войне против американцев. Его арестовали, и вполне вероятно, что в тюрьме радикальные настроения аль-Багдади только окрепли. Тем не менее, американцы отпустили его на свободу, пишет «Московский Комсомолец». А в 2014 году он в захваченном игиловцами Мосуле провозгласил создание «халифата», а себя «халифом Ибрагимом».