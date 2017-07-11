Сегодня, 11 июля, в информационно-образовательном центре офиса ООН в Таджикистане прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню народонаселения.

Открывая данное мероприятие, Исполнительный представитель ЮНФПА (Организации ООН по народонаселению) в Таджикистане Азиза Хамидова, поделившись информацией об истории возникновения этой даты, отметила, что 30 лет назад, 11 июля 1987 года население Земли составляло примерно 5 миллиардов человек и этот день был назван ООН - Днем пяти миллиардов.

Через два года, в 1989 году ООН учредила международный праздник - Всемирный день народонаселения (World Population Day), который было решено ежегодно отмечать 11 июля.

«Цель сегодняшнего мероприятия - привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиску решения общих проблем, - отметила она, призывая участников – общественных активистов, представителей госструктур и СМИ вовлекаться в этот процесс.

Каждый год День народонаселения посвящен определенной тематике. Например, в прошлом году темой года стала «Инвестиции в девочек-подростков», и в рамках своих мероприятий, офис ЮНФПА в Таджикистане провел конкурс среди отцов на лучшее сочинение и лучшую фотографию на тему «Я горжусь своей дочерью», в котором приняло участие большое количество людей из всех регионов республики.

Темой 2017 года является «Планирование семьи: укрепление потенциала людей, обеспечение развития», что стало стимулом для совместной работы в этом направлении представительства ЮНФПА в РТ и Министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По словам Гульноры Ахмеджановой, директора Национального центра репродуктивного здоровья РТ, благодаря проектам ЮНФПА, женщины репродуктивного возраста из уязвимых групп, которые не имели доступа к контрацептивам, получили в 90 действующих центрах репродуктивного здоровья республики по 4 вида контрацептивной продукции на бесплатной основе.

«Благодаря проектам, молодые женщины в отдаленных районах, которые входят в категорию уязвимых групп населения, так как рожают до 20 лет и с интервалом не менее трех лет между родами, смогли получить консультацию и средства контрацепции в 28 центрах по оказанию услуг доброжелательной молодежи, созданных в Таджикистане, куда каждый может обратиться конфиденциально», - сказала Ахмеджанова.

В конце мероприятия было объявлено о запуске нового конкурса «Я горжусь своей дочерью», который в прошлом году стал одним из самых популярных и запоминающихся проектов.

«Конкурс на лучшую фотографию и лучшее сочинение среди отцов объявляется с сегодняшнего дня и будет продолжаться до 15 сентября, а итоги будут подведены 11 октября – В Международный День девочки, который отмечается в мире уже пятый год», - пояснил Парвиз Бобоев, офицер по коммуникациям представительства ЮНФПА в РТ.